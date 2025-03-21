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川普鬆口 美股史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

全民權證／國巨 押價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

國巨（2327）是全球前五大MLCC廠，法人看好今年營運。國巨今年預估營收為1,371.3億元，年增12.7%，毛利率35.55%，稅後純益243.5億元，年增17.1%，每股純益（EPS）成長至46.9元。

繼被動元件龍頭大廠日本村田看好AI帶動MLCC需求後，全球MLCC第三大指標公司的太陽誘電也看好今年營運。太陽誘電今年度營收目標可望年增4.9%，獲利將由損益兩平調升至日圓50億元；市場法人認為，村田、太陽誘電相繼看好今年營運後，國巨業績可期，且其公告將收購日本上市公司芝浦電子，持續壯大產業地位，帶動業績穩定向上。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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