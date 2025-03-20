全民權證／亞航 兩檔有看頭

亞航（2630）有望受惠於國防部預計發布的規格需求書，初步估計需要100萬架無人機（單價10萬元），採購金額達1,000億元。

法人指出俄烏戰爭後，無人機的重要性受到全球高度重視。戰場上的快速變化也使得無人機的韌體和反制措施不斷更新，這也促使台灣開始積極思考發展自己的無人機產業，以應對潛在的威脅。而台灣將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%，將以建構不對稱戰力、強化防衛韌性等方向作為預算投資重點，未來也會爭取爭取國防產業與友盟合作擴大工業基礎能力與產能。

權證發行商建議，看好亞航後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（群益金鼎證券提供）