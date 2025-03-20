全民權證／美時 選價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
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美時（1795）2025年營運展望樂觀，營收預估達200至205億元，年增7~10%，毛利率可望維持穩定或小幅提升。其中，抗癌藥Lenalidomide將是主要成長動能。

事實上，美時戒毒癮藥業務受市場競爭影響，價格與銷售可能持續下滑，但2024年前三個月競爭態勢較預期緩和，業績表現優於預期10%。在韓國市場，減肥藥Qsymia 2025年銷售可望成長13~15%，成為美時另一穩定貢獻來源。另外，關稅影響可控，但若中長期關稅持續，將考慮在美國當地尋找CMO生產，確保供應鏈穩定。

權證發行商建議，看好美時後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數150天以上等條件的認購權證入手，藉以放大槓桿利潤。

（凱基證券提供）

權證 美時

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