華星光、波若威 押逾90天

資料中心具有大數據量及高速傳輸需求，為光通訊產業主要應用領域，帶動華星光（4979）、波若威（3163）等相關光通訊股表現。發行券商指出，看好光通訊族群後續表現的投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

根據產業研究機構報告，全球光網路市場（包含光收發器、交換器、基礎設施等）2024年的整體潛在市場估計約為400～500億美元，並且隨著800G與AI數據中心需求增加，可能在2030年達到1,000億美元以上。

華星光2月稅後純益為6,800萬元，年增1.61倍，每股純益（EPS）0.48元；今年前二月每股純益累計達0.94元。法人指出，華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）以及熱輔助磁記錄（HAMR）等四大領域，其中，800G產品需求去年已經啟動，看好今年需求將明顯成長，並且已著手擴增產線，總部新無塵室，預計2025年初完工。

法人指出，波若威第1季雖為傳統淡季，但毛利率因高毛利OIN、WDM和Branch產品出貨量增加，而有望提升，整體在資料中心產品需求成長挹注下，第1季營運有撐。波若威為國內少數掌握FAU光纖陣列精準對位技術之光收發模組廠，加上輝達GTC大會正式推出CPO交換器，未來隨CPO交換器滲透率提升，營收有望大幅成長。

權證發行商建議，看好華星光、波若威可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。