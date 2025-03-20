華星光、波若威 押逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

資料中心具有大數據量及高速傳輸需求，為光通訊產業主要應用領域，帶動華星光（4979）、波若威（3163）等相關光通訊股表現。發行券商指出，看好光通訊族群後續表現的投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

根據產業研究機構報告，全球光網路市場（包含光收發器、交換器、基礎設施等）2024年的整體潛在市場估計約為400～500億美元，並且隨著800G與AI數據中心需求增加，可能在2030年達到1,000億美元以上。

華星光2月稅後純益為6,800萬元，年增1.61倍，每股純益（EPS）0.48元；今年前二月每股純益累計達0.94元。法人指出，華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）以及熱輔助磁記錄（HAMR）等四大領域，其中，800G產品需求去年已經啟動，看好今年需求將明顯成長，並且已著手擴增產線，總部新無塵室，預計2025年初完工。

法人指出，波若威第1季雖為傳統淡季，但毛利率因高毛利OIN、WDM和Branch產品出貨量增加，而有望提升，整體在資料中心產品需求成長挹注下，第1季營運有撐。波若威為國內少數掌握FAU光纖陣列精準對位技術之光收發模組廠，加上輝達GTC大會正式推出CPO交換器，未來隨CPO交換器滲透率提升，營收有望大幅成長。

權證發行商建議，看好華星光、波若威可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

波若威 華星光

延伸閱讀

雲豹能源期許四大事業助攻 看好未來三年將高度成長

看好輝達技術前瞻性 蔡力行：聯發科一開始就All in

騰訊2024年一天賺28億元 看好AI錢景 2025年將擴大投資

期貨商論壇／智邦期 利多護體

相關新聞

日月光、聯發科 四檔出擊

輝達（NVIDIA）GTC大會登場。後市將嘉惠台廠GTC相關概念股，如CoWoS供應鏈的日月光（3711）、搶攻ASIC...

全民權證／亞航 兩檔有看頭

亞航（2630）有望受惠於國防部預計發布的規格需求書，初步估計需要100萬架無人機（單價10萬元），採購金額達1,000...

華星光、波若威 押逾90天

資料中心具有大數據量及高速傳輸需求，為光通訊產業主要應用領域，帶動華星光（4979）、波若威（3163）等相關光通訊股表...

全民權證／美時 選價內外10%

美時（1795）2025年營運展望樂觀，營收預估達200至205億元，年增7~10%，毛利率可望維持穩定或小幅提升。其中...

全民權證／智原 挑逾三個月

智原（3035）在DeepSeek帶起的AI新風潮下，有望讓委託設計開案量增加，先進封裝設計案亦同步增加，後續若轉入量產...

最牛一輪／廣宇火熱 永豐47搶鏡

廣宇（2328）今年前二月營收36.06億元，年增31.7%，隨著人工智慧（AI）伺服器下半年大量出貨，法人預估業績今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。