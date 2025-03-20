日月光、聯發科 四檔出擊

輝達（NVIDIA）GTC大會登場。後市將嘉惠台廠GTC相關概念股，如CoWoS供應鏈的日月光（3711）、搶攻ASIC市場的聯發科（2454），後市表現可期，相關權證可伺機布局。

本周GTC大會焦點上，法人指出，MGX生態系統供應商的更新僅是個暖身。其中，投資人所聚焦的「五大趨勢」包括：採用全新Cordelia模組設計的GB300 NVL72/NVL144伺服器機架、首款機架級Switch晶片NVLink Switch於共封裝光學（CPO）的技術採用、Rubin GPU後市發展、地端軟體（On-Premises）的AI算力需求、中國AI前景。

圖／經濟日報提供

同時，AMD於北京舉辦「ADVANCING AI」AI PC高峰會。AMD MI308在中國市場的需求也快速攀升，CoWoS的消耗量略有增加。另受惠於GB10需求，預估輝達的CoWoS訂單數量將由45萬上調至46.5萬，後市可期。

另外，中小企業與校園實驗室對地端AI的需求正快速成長。根據調查，GB10的需求預估已從原先的50萬台提升至近100萬台。聯發科協助設計GB10的Arm架構CPU，而晶片封裝則由艾克爾（Amkor）透過CoWoS-R技術完成。其中，輝達的光纖陣列單元（FAU）供應可能會在2026年逐漸轉移至日月光等台廠。

美系外資法人補充，聯發科的汽車業務將成為新的長期增長引擎，主因在汽車智慧座艙系統單晶片（SoC）解決方案中，聯發科相較於主要的全球競爭對手，市占率具被優勢。預計至2026、2027年，聯發科的汽車業務將分別占其總收入的3.6%、6.8%，高於2025年的1.8%，前景可期。

看好日月光、聯發科等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月的商品參與行情。