國際能源總署（IEA）上周發布報告指出，美國經濟成長和全球需求弱於預期，今年全球石油供應可能超出每日需求約60萬桶。期貨分析師表示，國際原油價格在供需面因素影響下，仍然面臨壓力。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，目前美國原油庫存偏低，中東地緣緊張局勢也仍未化解支撐近期國際原油價格橫盤整理。然而美國總統川普的關稅政策不僅影響企業獲利，通膨居高不下延後聯準會降息步調並影響消費力道，多家機構憂心經濟不確定性加劇，預期今年全球原油需求前景疲軟。

中國1至2月規模以上工業增加值年增5.9%，增速優於市場預期的5.3%。社會消費品零售總額年增4%，前二月原油加工量年增2.1%。中國經濟數據優於預期，加上美國油品庫存量意外較上周減少，抵銷俄羅斯同意對烏克蘭能源基礎設施實行有限停火影響，然而俄羅斯石油解除制裁機率升高，增加原油價格負面影響。

14日當周美國石油與天然氣探勘井數量與前周持平於592座，商用原油庫存較前周增加170萬桶，高於市場預期的增加51萬桶。

不過，美國原油日均產量較前周減少0.2萬桶，汽油庫存減少50萬桶至今年1月來新低，顯示需求回升。此外，美國能源部月報表示，2025年美國原油產量預估將達到每日1,360萬桶，2026年達到1,380萬桶。

（國泰期貨提供）