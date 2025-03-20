期貨商論壇／台積期 震盪盤整

輝達GTC大會未能帶動相關概念股與族群上漲，台積電（2330）仍持續挑戰千元關卡。期貨分析師表示，由期貨市場觀察，市場訊號仍偏空方，保守情緒蔓延，台積電期可能震盪盤整或逐步走低。

富邦期貨分析師曹富凱表示，綜合技術面、籌碼面觀察，外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。

從技術面來看，台積電個股期貨仍在低檔盤整，未來可能還有下跌空間。

聯準會19日最新會議將利率維持在4.25%~4.5%不變，而最新利率點狀圖顯示，今年可望降息2碼。不過，聯準會將從4 月開始減緩縮表速度，是FOMC 自去年6 月以來首次調整縮表，放緩縮表速度意味聯準會政策立場略有放鬆，態度偏鴿，有利股市。

美國總統川普關稅政策反覆，加深對股市干擾，同時就業市場疲軟及物價走升透露景氣隱憂，包括2月非農就業新增人數不如預期，同時ISM 製造業與服務業PMI均見價格指數上揚，顯示企業已開始面對成本上升的壓力。

此外，亞特蘭大聯儲經濟預估模型預估美國第1季GDP恐衰退2.4%，也加深市場對景氣下行的擔憂；台股受到諸多變數衝擊，加上外資連續減碼摜壓大盤走弱，台股拉回探底，短線易跌難漲，仍須慎防波動加劇。

（富邦期貨提供）