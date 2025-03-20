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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（20）日齊步跌深反彈，現貨指數上漲416點，收22,377點，而台指期漲347點至22,365點，出現逆價差12.26點。期貨商指出，台指期迎來一波反彈，但成交量能不足，顯示買盤還在觀望，後續需要時間消化賣壓，才有機會進一步挑戰月線。

台指期昨日開高走高，除受美股影響出現反彈，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳否認跟台積電（2330）合資組團收購英特爾晶圓代工廠，使相關傳聞利空消除，推動台積電股價出現反彈，帶領權值股及AI熱門股矽光子、AI應用股上攻。

綜合期貨法人看法，黃仁勳澄清未受邀參與英特爾投資後，已化解部分市場疑慮，目前仍須觀察台積電股價未來能否站穩千元大關，後市台積電若能年線不破，大盤可將年線轉為支撐，後續仍須留意川普動態。

籌碼方面，台股現貨市場三大法人買超246.5億元；而台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,360口至5,105口，其中外資淨空單減少3,234口至33,162口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,487口至1,467口。

檢視選擇權金流，外資布局1.01億元偏多部位，自營商則布局0.58億元偏空部位。選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在22,900點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,700點。永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由0.77上升至0.96。外資台指期買權淨金額0.04億元 ; 賣權淨金額1.96億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

台指期 台積電

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