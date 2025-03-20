華邦電、南亞科 四檔靚

法人圈傳出NAND FLASH與DRAM供需結構將於今年下半年逐漸改善。預期NAND FLASH合約價將於第2季季底開始上漲，DRAM合約價也將於第2季止跌，法人看好華邦電（2344）、南亞科（2408）營運，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上認購權證參與行情。

分析師指出，根據過往經驗，記憶體產業自谷底翻揚多為原廠減產所帶動，自去年第4季起，NAND FLASH廠商積極減產以維持供給秩序，其中，韓、日、美大廠分別下修投片，預期今年位元出貨量僅年增13%；同時，下游將於第2季進入補庫存周期，年位元需求將年增15%，供給緊俏情勢有望維持至2026年。

華邦電三年前開始投入3D記憶體CUBEx開發，封裝架構是將客戶的SoC晶片放在CUBEDie上面，CUBEx相較於HBM而言，堆疊層數較少，且傳輸速率、頻寬、容量、I/O數等規格都較低，因此也具備低功耗的特性。目前AI伺服器GPU主要採用的為8~12層HBM3E，不過在DeepSeek出現後，未來算力不需要像雲端伺服器這麼高，因此CUBEx將會展現其優勢。

展望今年營運前景，市場法人預期Code Storage Flash上半年產銷平衡，大幅成長在下半年，而SLC NAND有比較多供應商退出，下半年也可望供應吃緊。

南亞科方面，展望2025年，市場預估在區域經濟刺激方案帶動下，今年上半年DRAM市場便有機會觸底，預估全年位元出貨量將年增逾20%，全年資本支出200億元中，後續營運關注重點在三星HBM3E的認證進度，因將影響一般型DDR5供給，同時留意DDR5能否拓展PC產品外新應用。