鴻海、緯創 押逾三個月

輝達GTC大會吸引產業界高度注目，儘管執行長黃仁勳演講未能立即激勵股市，但法人圈仍普遍肯定人工智慧（AI）將是未來趨勢，且GB 200良率已顯著改善，將於第2、第3季間開始放量，鴻海（2317）、緯創（3231）等AI伺服器概念股營運蓄勢待發。

儘管市場高度討論GB200的出貨問題，但投顧法人表示，業者一直努力改善產線良率，2025年第2季GB200機櫃系統生產會較順暢，屆於可使用更多Blackwell GPU。

圖／經濟日報提供

最新進度是黃仁勳在18日演講中宣布，Blackwell架構已全面投產，客戶需求「難以置信」。 GB300系列晶片結合高效能GPU與CPU，搭載大容量HBM記憶體，預計2025年第3季開始量產，主要應用於資料中心及高階AI運算領域。

投顧法人估計鴻海2025年第1季營收將呈現季減、年增，季減主要是消費智能進入淡季，且GB200 出貨櫃數下修。展望2025年，在雲端網路產品部分，由於AI伺服器及CSP客戶需求強勁，鴻海維持GPU 模組主供地位，GPU基板持續擴大產能，將持續擴大市占率。

鴻海持續爭取新案，擴大AI伺服器整機接單，鴻海將為輝達新一代 GB200 NVL 72伺服器整機櫃系統組裝訂單主供，預期2025年GB200出貨量將逐季成長，於顯著貢獻鴻海營收與獲利。

緯創隨著湖口二廠產能已經開出，新竹AI智慧園區亦於2024年第3季完工，且HGX B200、300將持續採用UBB通用基板設計，法人看好緯創仍為主要供應商。輝達GB200新架構在電腦主機板用量提升下，整機櫃產值仍將高於 H/B系列伺服器機櫃，預期緯創2025年AI伺服器營收將持續年增三位數百分比。

權證發行商表示，投資人如看好鴻海、緯創投資機會，可挑選價外20%至價內10%、有效天期90天以上的認購權證參與個股行情。