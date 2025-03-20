全民權證／嘉澤 選中長天期

嘉澤（3533）受惠AI伺服器相關需求強勁，且隨英特爾新一代處理器平台「Eagle Stream」 及 AMD Genoa等新平台滲透率提升，持續帶動平均售價成長，投顧法人也上調嘉澤目標價。

在AI、車用及高速傳輸應用擴展下，嘉澤產品線涵蓋持續提升。隨著電動車市場成長，已打入中美主要車廠供應鏈，伺服器與個人電腦端則受惠於新平台升級，如英特爾Eagle Stream滲透率顯著提升，加上AI伺服器對高功率連接與高速周邊元件交互連接裝置（PCIe）傳輸需求上升，嘉澤不斷擴展新產品布局。

權證發行商表示，投資人如看好嘉澤投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）