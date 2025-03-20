全民權證／世紀鋼 二檔有戲

經濟日報／ 記者周克威整理
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世紀鋼（9958）去年第4季營收成長，市場預估毛利率預期將維持於32.5~35%水準，稅後純益5.6億元，季增30.2%、年增24.8%，每股純益（EPS）2.2元，全年約8.6元。

展望2025年，風電事業方面，海龍案及渢妙案持續施作，預計前者可認列20%營收，後者認列80%Jacket營收與100% pin pile營收。此外，離岸風電3-1期的海盛及蔚藍海風場，除原有的國產化訂單外，亦積極與開發商爭取非本土化訂單，二者開發商預計將於下在半年融資到位。市場預估世紀鋼今年營收176.7億元，年增41.7%，稅後純益34.6億元，年增56.2%，EPS為13.5元。看好世紀鋼股價後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元富證券提供）

世紀鋼 營收

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