全民權證／中鴻 挑價內外10%

中鴻（2014）受惠美國對進口鋼鐵課徵關稅及鼓勵開採石油政策，帶動國際鋼價氛圍轉佳，吸引外資及投信等法人進場回補，股價自低點反彈逾五成。

法人分析，俄烏戰事走向終結、川普關稅政策，及中國大陸提振內需並推動房地產止跌反彈，使國際鋼價獲得支撐，預料鋼鐵族群後市評價可望提升。美國將對進口鋼鋁製品課徵關稅，有利中鴻下游鍍鋅廠商銷美鋼品競爭力，法人看好轉單效益。川普鼓勵美國境內開採石油，帶動API鋼管需求成長，中鴻目前訂單能見度至5、6月，法人預估今年相關產品出貨量可達7至8萬噸，利於產品組合改善。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）