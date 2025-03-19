期貨商論壇／智邦期 利多護體

智邦（2345）受惠AI伺服器與高階交換器需求強勁，業績持續創新高，前二月營收年增126.5%，顯示成長動能強勁，且目前AI基礎建設仍在快速擴張，800G與400G交換器產品放量出貨，AWS Trainium 2∕2.5訂單穩固，為智邦未來成長提供強力支撐。

此外，智邦持續強化供應鏈布局，減少對中國PCB供應商的依賴，轉向台資供應鏈，以降低地緣政治風險。去年每股獲利（EPS）創下21.49元新高，今年前二月營收持續成長，主要驅動因素包括800G∕400G交換器出貨量大增，尤其受惠於AI伺服器成長，帶動數據中心高階交換器需求提升。AWS Trainium 2∕2.5訂單穩定，智邦仍維持90% 以上市占率，加上新技術布局完整，1.6T交換器已在研發階段，未來有望成為成長動能。

近年來智邦積極調整供應鏈，減少對中國PCB供應商的依賴，轉向台資供應鏈；另外，美國關稅政策風險管理，智邦已在美國設立生產線，未來可根據需求擴展當地生產，減少關稅影響。

智邦2025年營收與獲利可望持續創新高，此外，800G∕1.6T交換器技術布局完整，AWS AI加速模組業務穩健，長期成長潛力充足，看好後市的投資人可以智邦個股期貨布局。（兆豐期貨提供）