期貨商論壇／生技期 短線震盪

美國、日本、英國等全球主要央行陸續召開貨幣政策會議。由於美國總統川普推出一連串關稅政策，帶來不確定性，引發各國經濟面臨成長放緩風險，市場聚焦各國央行對於關稅戰的最新看法。

然而，生技產業主要依賴長期研發，週期動輒數年甚至數十年，資金需求較長期，與短期利率變動的連動性較低。此外，無論經濟狀況如何，醫療和生技產品的需求相對穩定，不像消費性產品或房地產受利率影響較大，值得長期觀察。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為20萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現弱勢整理格局，位於短期均線糾結位置，雖然未再破底，但也不見買盤拉抬，因此短線維持區間震盪機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制。（元富期貨提供）