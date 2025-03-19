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3月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌310.84點，收21960.83點。3月電子期收1181.2點，下跌18.35點，正價差0.16點；3月金融期收2144點，下跌10.6點，正價差3.48點。

3月電子期以1181.2點作收，下跌18.35點，成交299口。4月電子期以1183.5點作收，下跌16.9點，成交396口。

電子現貨以1181.04點作收，下跌20.73點；3月電子期貨與現貨相較，正價差0.16點。

3月金融期以2144點作收，下跌10.6點，成交158口。4月金融期以2146點作收，下跌9點，成交394口。

金融現貨以2140.52點作收，下跌14.59點；3月金融期貨與現貨相較，正價差3.48點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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