3月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌310.84點，收21960.83點。3月電子期收1181.2點，下跌18.35點，正價差0.16點；3月金融期收2144點，下跌10.6點，正價差3.48點。
3月電子期以1181.2點作收，下跌18.35點，成交299口。4月電子期以1183.5點作收，下跌16.9點，成交396口。
電子現貨以1181.04點作收，下跌20.73點；3月電子期貨與現貨相較，正價差0.16點。
3月金融期以2144點作收，下跌10.6點，成交158口。4月金融期以2146點作收，下跌9點，成交394口。
金融現貨以2140.52點作收，下跌14.59點；3月金融期貨與現貨相較，正價差3.48點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言