殺低台指期結算 台股收跌310點、台積電收低19元

台指期今日月結算遭空方殺低，台股19日收盤下跌310.84點，終場以21,960.83點作收，成交量3,028.07億元；台積電（2330）收盤價952元，下跌19元，跌幅1.96%。

今日空方殺低結算台指期，專挑權值股、小型股、題材股及軍工股。今日成交金額大且走高為：波若威（3163）、立碁（8111）、南亞科（2408）、大成鋼（2027）、漢翔（2634）、雷虎（8033）、大立光（3008）、千附精密（6829）及威盛（2388）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、新盛力（4931）、奇鋐（3017）、迎廣（6117）、廣達（2382）、華星光（4979）、廣宇（2328）、順達（3211）及加百裕（3323）。

第一金投顧表示，盤面觀望情緒依舊，選股建議從有回檔、整理過、低基期的地方入手，績優股終將回歸基本面。市場等待川普政策陸續公布後利空出盡，近期 GB 系列伺服器開始順利放量，AI 相關營收將逐月往上提升，台積電、鴻海、廣達、緯創（3231）、緯穎（6669）、散熱如奇鋐與富世達等可以留意。AI 供應鏈緯穎、奇鋐、川湖（2059）、台光電（2383）等已經在2月創下歷史新高，可見 AI 相關營收逐漸步上正軌。

近期布蘭特原油80元下跌到70元，油價相關的航空如長榮航（2618）、台灣虎航（6757），貨櫃航運相關的長榮、陽明（2609）、慧洋（2637）等可以留意。任天堂新機 Switch 2 將在 4月2日 舉行發表會，概念股的原相（3227）、創惟（6104）等拉回也可以留意。近期市場也開始討論電價、缺電,台灣的綠能產業將受惠。包括泓德能源近期受三菱電機私募入股，雲豹能源也剛買完庫藏股，世紀鋼（9958）今年獲利也更上層樓等。顯卡方面，輝達高階顯卡 5090、5080 開賣即秒殺，台灣電競三雄華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）將受惠今年PC、NB升級趨勢。近期區間震盪來回洗盤，選股以低基期個股為主，不追高，績優強勢股等待拉回再行布局。