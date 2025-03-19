台積擁題材 押逾120天

台股受到外資賣壓未歇影響，近日在年線附近震盪換手，台積電（2330）挾估值處於相對低檔，及輝達GTC大會等「科技盛筵」登場，蓄勢啟動反攻走勢，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

就基本面來看，法人分析，台積電因應關稅議題，有意將赴美總投資金額由650億美元提升至1,650億美元，新增資金將投入三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠、一座研發中心，客戶包括蘋果、輝達、超微、博通、高通等。

法人認為，台積電此次在美國戰略投資加速並不意外，主要考量北美客戶營收比重自2019年貿易戰後的59.3%增至2024年的68.8%，且過去五年年複合成長率達24.9%，為各地區成長最快。

川普2.0延續「讓美國再次偉大（MAGA）」政策，除促使台積電加速當地布局，並掌握先進封裝能力，及透過美國貿易平衡，可能帶來對台灣提高關稅課徵外，並重新審視晶片法案，可能調整或取消補助，法人評估潛在關稅影響程度應屬有限。

法人指出，台積電在先進製程與先進封裝兩大護城河協助下，近年被客戶要求赴海外布局，異地生產帶來的便利也使公司得以與客戶共同分擔更多生產成本，預期生產彈性與兩大護城河將讓台積電在未來五年表現持續優於產業。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的台積電相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。