世芯、祥碩 四檔馬力強

世芯-KY（3661）、祥碩（5269）在2026年業績展望有很大增長空間，也是近期「科技盛筵概念股」，法人相當關注其營運動態，採逢低布局卡位；權證發行商表示，投資人可挑選相關認購權證操作，以小金搏大利。

世芯在這法說會中雖然下修今年展望，但同時也給出2025至2027年的複合年度成長率（CAGR）達到40~50%，今年雖然衰退，但2026至2027年將連續兩年迎接年增率超過50%營收的增長。三代晶片有望在今年第4季末進入量產，2026年起貢獻營收。

除了加速器外，世芯成長性最高的就是在AI CPU，尤其以網通相關，資料中心相關互聯的需求，將會成為客戶的目標。車用方面雖目前僅有一個客戶，不過中國大陸車商有非常大的誘因自行開發ASIC，因為可以與其他車廠做出差異化，故長期看好大陸車用ASIC市場，且目前也沒有禁令阻止，有成功案例後，潛在客戶更願意與世芯接觸。

祥碩受惠於強勁U4 Host IC需求、Chipset需求穩定，祥碩今年前二月累計營收年增37%，達市場預估值80%；樂觀看待今年營運將持續增長。法人表示，祥碩AMD市占率預計將成長12個百分點至37%；高階桌機持續採用公司U4 Host IC。此外，併購Techpoint部分，預計今年第3季併入財報。

除AMD市占率提升，高毛利業務成長將帶來成果，包含：受惠AMD與WoA需求帶動U4增長，預計U4營收占比將從2024年的4%提升至今年的10~15%；PC 市場歷經三季庫存消化後，SSD價格趨於穩定，且U4 Device IC滲透率提升，將帶動Device IC業務回溫；Techpoint約70%營收來自汽車相關領域，預期在2026年後將提供祥碩新成長動能。

看好世芯-KY、祥碩等科股股後市表現投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的認購權證介入。