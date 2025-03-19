全民權證／長榮航 二檔活跳跳

長榮航（2618）受惠於油價下跌及營業費用控管，2024年第4季獲利年增達44.7%，單季每股純益（EPS）衝出1.39元好成績，優於法人預期；全年稅後純益290億元，年增34.3%，EPS為5.37元。

展望2025年法人分析，客運方面，雖旅遊需求仍然強勁，但2025年客運淡、旺季價格將差距拉大，淡季會加大促銷、旺季則可維持過去兩年的旺季價格，整體來看，2025年客運價格將呈現小幅下降，預估長榮航客運營收將年減1.4%。不過，貨運方面，則可望因為半導體、電商需求強勁，使貨運價格持續維持高檔。

權證發行商表示，投資人如看好長榮航投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）

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