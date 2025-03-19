全民權證／世紀鋼 挑價內外5%

台股周線連三黑，科技盛事被視為多頭反攻契機，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股廠商受到關注，而台積電除息後的走勢也影響大盤氣勢；隨國家隊進場做多，科技話題持續鋪陳產業遠景，相關概念股的認購權證可伺機布局。

2025-03-19 00:10