聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／聯發科 瞄準長天期
聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，第1季營運可望淡季不淡，加上網通升級、邊緣AI裝置滲透率提升，都添增其成長動能，近日除投信密集加碼，外資也轉賣為買，股價啟動反彈走勢。
法人指出，中國大陸先前針對人民幣6,000元以下的智慧手機、平板電腦、智慧手表等數位產品進行補貼，帶動聯發科第1季展望優於同業，今年整體行動裝置業務成長可望達雙位數。
隨DeepSeek推出，法人對聯發科終端及邊緣裝置相關IC需求展望更為樂觀，至於耕耘較久的ASIC也可望於2026年第1季出貨，對營收貢獻將超過10億美元。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。
（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言