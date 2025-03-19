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全民權證／聯發科 瞄準長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，第1季營運可望淡季不淡，加上網通升級、邊緣AI裝置滲透率提升，都添增其成長動能，近日除投信密集加碼，外資也轉賣為買，股價啟動反彈走勢。

法人指出，中國大陸先前針對人民幣6,000元以下的智慧手機、平板電腦、智慧手表等數位產品進行補貼，帶動聯發科第1季展望優於同業，今年整體行動裝置業務成長可望達雙位數。

隨DeepSeek推出，法人對聯發科終端及邊緣裝置相關IC需求展望更為樂觀，至於耕耘較久的ASIC也可望於2026年第1季出貨，對營收貢獻將超過10億美元。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。

（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 聯發科

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