快訊

比特犬咬傷人…呂秋遠：飼主最需要反省 狗不適合再還給他

凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

川普與普亭通話 白宮：雙方同意俄烏針對能源和基礎設施停火

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／永續期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

美國2月CPI低於預期，房租與服務年增率持續放緩，不排除後續美國將出現較大程度滑落，加上由於效率部門的影響，預期未來失業率將些微走高，隱含聯準會可以在3月FOMC適時放出降息的前瞻指引。

不過考量川普政策不確定性，聯準會須爭取更多觀察數據時間，持續控管通膨預期。近期降息預期逐漸上升，聯準會保守的態度可能加深市場前景的不確定性，短線震盪可能性高。

統計過往十年，小那斯達克指數期貨從前一次結算日，統計到結算日的前六個交易日，若跌幅超過10%，四巫日過後兩周內高機率出現反彈。因此小那斯達克從前一次的四巫日至上周跌幅已達10.4%，未來美股有機會短線反彈。

但考量台股上檔反壓均線套牢賣壓，即便美股出現反彈對台股激勵效果有限。外資選擇權部分，今年來外資買權傾向建立看不漲部位，呈現上檔有壓的\盤勢格局。近期類股輪動快速，整體指數刷洗區間較大，投資人須留意下檔風險，短單操作為宜。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台股 期貨交易 聯準會

延伸閱讀

股神巴菲特如何操震盪盤？ 資金投入這商品

大盤震盪！00919連續兩天為台股成交量冠軍

9檔台股ETF同一天除息 有5檔完成填息、僅1檔陷入貼息

元大金（2885）賺飽飽！KN先生剖析：光0050管理費就收3.5億

相關新聞

台達電、華碩 認購夯

台股周線連三黑，科技盛事被視為多頭反攻契機，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股廠商受到關注，而台積電除息後的走勢也影響大盤氣勢；隨國家隊進場做多，科技話題持續鋪陳產業遠景，相關概念股的認購權證可伺機布局。

世芯、祥碩 四檔馬力強

世芯-KY（3661）、祥碩（5269）在2026年業績展望有很大增長空間，也是近期「科技盛筵概念股」，法人相當關注其營...

全民權證／長榮航 二檔活跳跳

長榮航（2618）受惠於油價下跌及營業費用控管，2024年第4季獲利年增達44.7%，單季每股純益（EPS）衝出1.39...

全民權證／世紀鋼 挑價內外5%

世紀鋼（9958）積極參與台灣各風場專案，同時耕耘傳統鋼構工程，精進固定式水下基礎製程，並發展浮動式水下基礎，大力拓展海...

台積擁題材 押逾120天

台股受到外資賣壓未歇影響，近日在年線附近震盪換手，台積電（2330）挾估值處於相對低檔，及輝達GTC大會等「科技盛筵」登...

全民權證／聯發科 瞄準長天期

聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，第1季營運可望淡季不淡，加上網通升級、邊緣AI裝置滲透率提升，都添增其成長動能，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。