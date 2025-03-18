期貨商論壇／永續期 留意風險

美國2月CPI低於預期，房租與服務年增率持續放緩，不排除後續美國將出現較大程度滑落，加上由於效率部門的影響，預期未來失業率將些微走高，隱含聯準會可以在3月FOMC適時放出降息的前瞻指引。

不過考量川普政策不確定性，聯準會須爭取更多觀察數據時間，持續控管通膨預期。近期降息預期逐漸上升，聯準會保守的態度可能加深市場前景的不確定性，短線震盪可能性高。

統計過往十年，小那斯達克指數期貨從前一次結算日，統計到結算日的前六個交易日，若跌幅超過10%，四巫日過後兩周內高機率出現反彈。因此小那斯達克從前一次的四巫日至上周跌幅已達10.4%，未來美股有機會短線反彈。

但考量台股上檔反壓均線套牢賣壓，即便美股出現反彈對台股激勵效果有限。外資選擇權部分，今年來外資買權傾向建立看不漲部位，呈現上檔有壓的\盤勢格局。近期類股輪動快速，整體指數刷洗區間較大，投資人須留意下檔風險，短單操作為宜。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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