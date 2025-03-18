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期貨商論壇／航運期 利多加持

經濟日報／ 記者周克威整理
航運示意圖。 圖／AI生成
航運示意圖。 圖／AI生成

國際情勢方面，俄烏第一次協商破局後，美俄於3月18日迎來第二次的談判，此前烏克蘭已同意停火30天，就等美俄談判結果；中東方面，川普對葉門胡塞組織出手，並表示美國將持續打擊，直到該組織停止向紅海民用和軍用船隻開火，目前胡塞組織在第一時間揚言將升級局勢。

台股方面，自台積電（2330）赴美投資後，又傳出與相關巨頭合資接手英特爾消息，自消息爆發至今，股價回測年線，這也是自2023年後首次回測年線，須留意台積電在此關口是否具有支撐，而台股方面，受此影響，近期則在年線附近震盪，低基期、高殖利率成為近期回檔熱門股首選。

貨櫃航運上，仍有相關利多因素加持，加上川普在紅海壓制，需關注該事件動態，觀察紅海是否造成中東更嚴重反撲；而本周除GTC大會外，19日凌晨1點黃仁勳也將發表演說，20日則為美國聯準會的利率決議。

若未來希望透過參與整個航運業股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所於2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 美國聯準會

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