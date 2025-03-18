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台指期 反彈力道不足

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台股昨（18）日開高震盪收高，終場上漲153點、收22,271點；台指期上漲75點、至22,230點，逆價差為41.67點。期貨商表示，由於目前台指期位於底部打底階段，反彈力道不足，後續需要時間消化賣壓、才有機會反攻。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加613口至10,103口，其中外資淨空單減少362口至39,200口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,636口至3,645口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權為布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.96，VIX指數下降0.77至21.29；外資台指期買權淨金額0.09億元、賣權淨金額3.16億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，近日台積電（2330）嘗試站穩年線，但大盤則遇到年線反壓，因此近期台積電走勢將成為是否能扭轉台股氛圍的關鍵。熱門股方面，由於正值輝達GTC大會，19日凌晨1點黃仁勳發表演說，投資人可留意演說內容是否能為AI帶來新的動能，以及日本央行的利率決議，還有川普的相關動態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股呈現量縮格局，短線在台積電千元關卡無法站回下，大盤反彈、以保守操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪走低格局，早盤在電子權值股的帶動下，指數一度大漲超過200點，不過再度遭到年線反壓，指數漲幅收斂，終場以黑K棒作收、日K連四黑。目前指數位於底部打底的階段，反彈力道不足，後續需要時間消化賣壓、才有機會反攻。

台指期 台積電 選擇權

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