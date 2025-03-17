全民權證／保瑞 挑價內外15%
保瑞（6472）受惠於委託開發暨製造服務（CDMO）需求成長，搭配學名藥與罕病藥的產品優化，維持穩定成長動能，2025年將完成北美地區產能擴建，強化全球市場競爭力。
法人分析，保瑞北美產能有助於因應美國高關稅與「美國製造」政策。此外，無菌針劑廠今年第3季新增自動化產線，以提升生產效率。加拿大廠也計畫新增包裝線，進一步提升供應鏈效率。保瑞是美國唯一擁有Vigabatrin三款劑型（口服粉末、錠劑、即用型口服液）的藥廠，鞏固其在嬰兒痙攣（Infantile Spasm）市場的領先地位。
看好保瑞後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數60天以上的認購權證介入，透過靈活操作參與行情。（統一證券提供）
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