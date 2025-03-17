全民權證／波若威 兩檔亮眼
波若威（3163）受惠輝達GTC大會題材，近日股價蓄勢挑戰去年7月中旬的190元掛牌後歷史天價。
法人表示，人工智慧（AI）帶動算力、傳輸速度需求大增，矽光子CPO具提高頻寬、解決耗損及散熱等優勢，且生產技術相對成熟，前景看俏。國際半導體協會（SEMI）看好矽光子為半導體發展關鍵技術之一，預期至2030年全球矽光子市場規模達78.6億美元，年複合成長率25.7%。
波若威可提供更寬廣的光纖被動元件產品線，具較佳性價比，主力客戶均為全球一線大廠，供應鏈地位相當穩固，有利未來搶食CPO龐大商機。
權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、有效天期90天以上的認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）
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