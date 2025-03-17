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全民權證／京鼎 押寶逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

京鼎（3413）2024年每股純益（EPS）25.22元創新高。法人指出，在AI/HPC強勁需求驅動、近年拓展新客戶有成下，預期2025年營收有望呈現雙位數成長。

針對市場擔憂的關稅議題，京鼎已提前布局泰國羅勇與春武里廠，具備靈活產能調度能力，能依客戶需求選擇最有利的組裝區域，降低關稅衝擊，無礙整體營運動能。

法人指出，目前羅勇廠已開始小量生產，今年上半年營運樂觀，下半年雖可能有變數但仍成長可期，羅勇廠提前營運雖對全年折舊有一定影響，但在成長動能支撐下，EPS仍有望再創新高。

權證發行商建議，看好京鼎後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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