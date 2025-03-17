金像電、元太 選逾三個月

台股昨（17）日雖有反彈，指數仍在年線之下，整體操作難度增加。不過，近期金像電（2368）、元太（8069）受外資法人青睞，調升目標價及投資評級。法人指出，台股AI供應鏈仍是長期受惠焦點，可趁勢股價修正時伺機布局。

里昂證券將金像電由「優於大盤」升至「強力看好」（High Conviction Outperform），目標價由310升至320元；大和資本將元太由「優於大盤」升至「買進」，目標價由355元升至365元。

另外，金像電3月來還受大摩、里昂、高盛等三家外資券商同時調升目標價，各別依序由245元升至280元、310元升至320元、365元升至400元。

法人分析，隨AI持續增溫，金像電將受惠於CSP客戶AI ASIC主板商機助益，以及一般伺服器業務溫和成長，預期2025年整體伺服器營收占比約69%，年增25%。網通部分，金像電持續與國際知名企業合作800G產品，預期800G占2025年營收比重落在3~7%。

金像電隨高層數PCB升級趨勢加速，競爭環境的改善以及定價優勢，因此對金像電長期業務前景維持正面態度。

元太方面，法人表示，對元太在消費性電子及物聯網業務持正面看法，主要受益於2024年彩色電子閱讀器、電子筆記本等產品需求強勁，加上電子貨架標籤（ESL）滲透率提升，以及大尺寸戶外數位廣告看板需求增加。因此預估元太2025年營收及毛利率將同步年增，後市可期。

權證發行商建議，看好金像電、元太等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。