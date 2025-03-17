千附精密、漢翔 四檔放電

共軍昨（17）日在台海附近展開軍事演習、美國總統川普對全球關稅砲四射，全球各國國防預算增。盤面上，千附精密（6829）、漢翔（2634）等國防概念股大漲，發行券商指出，看好軍工族群後續表現的投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，川普搖擺不定的政治態度，持續推升地緣政治風險，各國開始積極提高國防預算，其中，歐洲重整軍備，歐洲地區國防預算將提高至8,000億歐元（約8,410億美元），美國也要求日本提高國防支出至GDP的3%等利多消息，推動全球軍備需求成長，全球國防支出增長態勢增強。

法人指出，台灣政府政策目標將打造成亞太區無人機生產重鎮，目前台灣第一波軍用商規無人機將於未來四年採購3,600架，共69.5億元預算，預期台灣軍用商規無人機產能將自2024年估年產1,000架攀升達2030年年產能1.5萬架以上，產值於2030年達250億元，較2024年以複合年均成長率（CAGR）52%。

千附精密為美國軍事承包商供應鏈，隨著美國川普總統上任後將加大美製國防武器銷往全球，法人對千附精密未來展望正向。

2025年台灣國防預算規模達6,470億台幣，創紀錄新高、占GDP的2.45%。展望後市，法人指出，在全球各國國防預算增趨勢帶動下，若台灣提升至GDP的3%，整體將來到7,922億元，增加1,452億元；若升至GDP的5%，整體將來到13,204億元，將有利於國防概念股後續表現。