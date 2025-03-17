期貨商論壇／永續期 短線觀望

日、美、台、英等國家央行都在本周公布利率決議。期貨法人表示，台指期昨（17）日雖小幅反彈但賣壓沉重，市場靜待利率決議與會後聲明，進場布局永續期貨應以保守操作為主，或可待明確趨勢方向確立後再進場。

統一期貨表示，聯準會將於台灣時間3月20日宣布利率決策，市場普遍預期本次將按兵不動，以應對政策與通膨的不確定性。此外，輝達GTC大會也是投資人關注焦點，若輝達就AI投資趨勢與新版伺服器量產狀況提出正向看法，有利於台股半導體。另外，川普於提出台積電（2330）對美投資可能從1,000億增加至2,000億美元，台積電尚未正式回應，稱一切以公司宣布為主。

美國公布2月CPI數據，年增2.8%，扣除食品與能源的核心CPI則為年增3.1%，皆低於市場預期，顯示通膨增速全面放緩，配合勞動市場成長趨緩，加大投資人對美國衰退的隱憂，而近日並未有關稅政策新變數，美股下跌後修正力度強勁。

投資人可布局期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用更為靈活。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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