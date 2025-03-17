快訊

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／永續期 短線觀望

經濟日報／ 記者崔馨方整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

日、美、台、英等國家央行都在本周公布利率決議。期貨法人表示，台指期昨（17）日雖小幅反彈但賣壓沉重，市場靜待利率決議與會後聲明，進場布局永續期貨應以保守操作為主，或可待明確趨勢方向確立後再進場。

統一期貨表示，聯準會將於台灣時間3月20日宣布利率決策，市場普遍預期本次將按兵不動，以應對政策與通膨的不確定性。此外，輝達GTC大會也是投資人關注焦點，若輝達就AI投資趨勢與新版伺服器量產狀況提出正向看法，有利於台股半導體。另外，川普於提出台積電（2330）對美投資可能從1,000億增加至2,000億美元，台積電尚未正式回應，稱一切以公司宣布為主。

美國公布2月CPI數據，年增2.8%，扣除食品與能源的核心CPI則為年增3.1%，皆低於市場預期，顯示通膨增速全面放緩，配合勞動市場成長趨緩，加大投資人對美國衰退的隱憂，而近日並未有關稅政策新變數，美股下跌後修正力度強勁。

投資人可布局期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用更為靈活。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易

延伸閱讀

傳台積電欲救英特爾 童子賢：最好停留在傳聞不要發生

陳其邁率市府團隊赴美 將參訪輝達總部討論專案

輝達GTC暖場秀助燃 迎廣獨占電腦周邊漲停寶座

英特爾結盟台廠搶食輝達散熱商機 元山跳空漲停鎖死

相關新聞

金像電、元太 選逾三個月

台股昨（17）日雖有反彈，指數仍在年線之下，整體操作難度增加。不過，近期金像電（2368）、元太（8069）受外資法人青...

千附精密、漢翔 四檔放電

共軍昨（17）日在台海附近展開軍事演習、美國總統川普對全球關稅砲四射，全球各國國防預算增。盤面上，千附精密（6829）、...

全民權證／波若威 兩檔亮眼

波若威（3163）受惠輝達GTC大會題材，近日股價蓄勢挑戰去年7月中旬的190元掛牌後歷史天價。

全民權證／保瑞 挑價內外15%

保瑞（6472）受惠於委託開發暨製造服務（CDMO）需求成長，搭配學名藥與罕病藥的產品優化，維持穩定成長動能，2025年...

全民權證／京鼎 押寶逾120天

京鼎（3413）2024年每股純益（EPS）25.22元創新高。法人指出，在AI/HPC強勁需求驅動、近年拓展新客戶有成...

最牛一輪／群創發功 元大46集氣

群創（3481）看好AI熱潮將推動高階晶片需求，扇出型面板級封裝能增加大尺寸AI晶片產量並降低成本，群創將與合作夥伴共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。