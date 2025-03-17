期貨商論壇／東陽期 均線向上

東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商。該公司2月合併營收25.09億元，年增56%，累計前二月營收47.39億元，年增22%，雙雙創下歷史新高，主要受惠於旺季效應延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大幅增加。

展望2025年，國票期貨顧問研究部分析師廖千慧表示，隨北美二手車齡緩增，以及北美保險公司擴大採用AM件賠付，將有助於AM滲透率逐年提升。為滿足強勁的AM需求，東陽短期內透過產線優化及新增大型機台，預計有望提升10%產能；長期則計畫分別在安南科工、七股工業區以及租賃新市產業園區陸續擴廠，並同時持續優化本廠產線及擴充產能，以提升出貨量能。

OEM業務方面，儘管中國OEM市場受客戶訂單減少影響，營運規模有所縮減，但東陽近年積極切入電動車零部件市場，預計該業務占比有望從2024年的25%升至30%。此外，台灣OEM市場在國產自製率議題下，有助獲得更多訂單，預期整體OEM低個位數成長。

由技術面來看，東陽期貨自去年8月6日以長下影線紅K作收，出現跌深反彈訊號後，帶動價格回升，並於9月中旬進行將近四個月的箱型橫盤整理形態。當前指數攀沿5日均線向上，並有效突破箱型區間上緣後，隨後逐步墊高，挑戰歷史新高價位。（國票期貨提供）

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