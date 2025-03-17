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台指期 外資保守布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（17）日齊步跌深反彈，現貨指數上漲150點，收22,118點；台指期漲196點至22,158點，正價差為39.37點。期貨分析師表示，目前指數位於底部打底的階段，後續需要時間消化賣壓、才有機會反攻。

台指期昨日呈現開高震盪走低格局，早盤在電子權值股帶動下一度大漲，不過遭到年線反壓，指數漲幅收斂，終場以黑K棒留上影線作收、日K連三黑。

綜合期貨法人表示，觀察台指期在22,100大關有守，但整體格局上仍弱勢，而本周焦點為輝達（NVIDIA）GTC大會，執行長黃仁勳也將在台灣時間19日凌晨1點發表演說。

另外，本周也為超級央行周，包括美國、日本、英國等全球主要央行將陸續召開貨幣政策會議，市場聚焦聯準會（Fed）對川普新一輪關稅戰的最新看法。

元富期貨指出，美國聯準會FOMC會議於20日召開，以及21日的美國四巫日，若再加上川普發布新消息，行情震盪恐加大，建議需注意風險。

選擇權未平倉部分，3月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升200點至22,000點，買權最大未平倉上升200點至22,500點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼1,998口空單，日盤則減碼285口空單，未平倉淨空單降至39,381口；十大特定法人減碼195口空單至5,281口。

群益期貨分析，近月選擇權籌碼建議保守看待，賣權OI小於買權OI差距為14,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

另外，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月選略為悲觀，整體籌碼面略為偏弱。技術面上，目前台股多空在22,000關卡上下拉鋸，短線在11日空方缺口無法突破下，台股的反彈需謹慎操作。

期貨 未平倉 美國聯準會

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