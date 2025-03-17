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3月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北17日電

台北股市今天上漲150.58點，收22118.63點。3月電子期收1194.3點，上漲12點，正價差1.52點；3月金融期收2147.4點，上漲13.6點，正價差2.87點。

3月電子期以1194.3點作收，上漲12點，成交602口。4月電子期以1195.15點作收，上漲13.2點，成交135口。

電子現貨以1192.78點作收，上漲9.14點；3月電子期貨與現貨相較，正價差1.52點。

3月金融期以2147.4點作收，上漲13.6點，成交296口。4月金融期以2148.8點作收，上漲12.6點，成交33口。

金融現貨以2144.53點作收，上漲13.11點；3月金融期貨與現貨相較，正價差2.87點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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