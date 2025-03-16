智邦、啟碁 押中長天期

法人看好網通代工廠2025年第2季營收明顯回溫，而網通族群評價均維持在合理區間，下檔有殖利率保護，為具防禦和基本面成長標的，智邦（2345）、啟碁（6285）等後續股價可望有表現空間。

智邦2月營收達129.1億元，月增3.1%，年增141.5%，營收持續維持高檔且淡季不淡，主因包含人工智慧（AI）加速卡產品持續放量出貨，以及400G交換器產品維持穩定成長，800G交換器產品於2025年逐漸放量，樂觀看待智邦今年營運表現將逐季走高，給予強力買進投資評等。

啟碁2月營收87.8億元，月減3.9%，年增17.4%；法人預估，啟碁今年第1季營收有機會上看275億元，且2025年啟碁三大產品線各擁成長動能，移動（Mobility）業務產品線歷經2024年庫存去化後，今年主要成長為ADAS（Cam、雷達），回歸穩定成長趨勢。

網路設備（Networking）圍繞Wi-Fi7規格升級及低軌衛星相關產品持續成長，800G Switch預計將於今年第4季開始出貨，家庭連網（Connected Home）則由美國、歐洲電信營運商帶動5G FWA產品需求，預估啟碁2025年每股純益達9.2元，給予買進投資評等。

權證發行商表示，投資人如看好智邦、啟碁投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。