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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

全民權證／勤誠 瞄準價外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

勤誠（8210）今年前二月營收年增41%，主因雲端服務供應商（CSP）的HGX AI伺服器需求強勁，通用伺服器需求也超出預期。受惠於HGX AI伺服器營收較高，加上NPI專案貢獻，第1季毛利率估至26.8%。

上半年成長動能包括AI伺服器、MGX伺服器和新專案。DeepSeek推出後，大陸AI需求強勁；B200 HGX AI伺服器機殼進入量產、ASIC伺服器營收成長、大陸需求強勁，第2季營收季增可望雙位數。

展望今年營運，新CSP客戶HGX AI伺服器訂單、ASIC伺服器、機櫃等。今年機櫃產品占營收比重5%至6%，2026年續擴增。

投資人可挑選價外20%以內權證，如勤誠凱基48購03、勤誠元富46購01。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 伺服器 營收

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