全民權證／川湖 二檔有看頭

川湖（2059）通用伺服器導軌經過庫存調整後重返年增，廚具滑軌亦走出庫存調整，出貨恢復正常，稼動率逐季回升；而AI伺服器導軌承重、抗撞及方便安裝等要求提升，均價較通用伺服器倍數成長，有利營運成長。

川湖2月營收13.4億元，月增8.6%，年增164.7%。法人分析，GB200整機櫃導軌產值預估900至1,100美元，高於H100整機櫃的800美元。川湖將維持全球AI伺服器導軌領導廠地位，AI伺服器營收占比提升，將帶動獲利能力轉佳。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如川湖群益48購04、川湖國泰49購02。（群益金鼎證券提供）

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