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期貨商論壇／黃金期 買盤撐腰

經濟日報／ 記者周克威整理
美元指數於3月初走弱，黃金價格維持高檔震盪，後續焦點政策不確定性和通膨因素。 美聯社
美元指數於3月初走弱，黃金價格維持高檔震盪，後續焦點政策不確定性和通膨因素。 美聯社

近期美國總統川普政策一再變化，上周受訪時表示關稅和貿易政策可能會帶來一些動盪，不排除今年美國經濟衰退的可能性，引發市場疑慮。經濟數方面，美國2月消費者物價指數年增率2.8%比預期略低，生產者物價指數年增率持平3.2%，低於預估，暫時緩解通膨疑慮。目前市場預期聯準會將於6月降息，10年期美債殖利率落在4.3%整理，美元指數於3月初走弱，黃金價格維持高檔震盪，後續焦點政策不確定性和通膨因素。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至13日為止，黃金持有量上升至898.6公噸。金價高檔震盪，而基金水位從2月18日的869.9公噸開始增加，顯示基金買盤再度進場。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至4日，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位減少0.1萬來到24.3萬口。金價衝高震盪後買方倉位有獲利出場現象。2月金價衝高後一度回檔跌破月線，隨即反轉向上，指標KD低檔交叉再次翻多往上，依舊看好金價後勢。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台灣期貨交易所 消費者物價指數 金價

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