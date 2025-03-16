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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

期貨商論壇／奇鋐期 利多加持

經濟日報／ 記者周克威整理
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

奇鋐（3017）受惠AI伺服器需求爆發，去年每股純益（EPS）21.21元創新高，董事會決議去年擬計配息10元。展望未來，董事長沈慶行指出，今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰。

成長主因來自AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

奇鋐2月營收80.22億元，創歷史新高，月增18%、年增76.2%，主因GB200相關零組件出貨暢旺，而3月有機會持續創高，之後還會開始出貨GB300相關零組件，且單價更好，有助業績表現提升。奇鋐越南廠一、二期目前已投入生產，第三期則在去年第4季已開工建造，估計今年中旬陸續啟用。

輝達預定美西時間3月17~21日於加州聖荷西舉行年度GTC大會，外界預料執行長黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，市場看好將全面導入水冷。供應鏈透露，GB300能耗較GB200大增，解熱需求更大，除將導入更多水冷板，水冷快接頭用量更比GB200激增四倍。

奇鋐去年獲利創新高，今年營收有望呈現逐季上升，投資人不妨可以留意奇鋐期（RAF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

奇鋐 期貨交易 營收

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