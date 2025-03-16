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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

期貨選擇權入門教戰

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所示意圖。 聯合報系資料照
期交所示意圖。 聯合報系資料照

期交所第2季免費交易人期貨及選擇權課程即將熱烈開講，「期貨及選擇權實用入門」及「期貨及選擇權策略及應用」即日起開放報名，課程全程免費，實體及線上同步開課，採取網路報名。

今年受美國總統川普的關稅政策，以及地緣政治等不確定性因素影響下，全球從原物料市場包含能源、金屬及農產品等大宗物資，到匯率、證券市場等金融市場都出現顯著波動，值此高度不確定之際，正是交易人利用期貨及選擇權特性來避險、增益以及價格發現的好時機。

期交所表示，目前期貨市場商品涵蓋國內外股價指數、商品及匯率等資產類別，而夜盤交易時間一律交易至隔日凌晨5時，提供幾近全天候交易時間，可完整涵蓋歐美等國際主要期貨市場交易時段，方便交易人掌握交易機會，有利於風險控管及部位調整。

期交所每月邀請期貨業界極具實務經驗的專業人士授課，帶領交易人由淺入深，了解期貨交易，今年第2季課程，重點分享包括大眾持續關注的熱門期貨商品，如臺指期貨、選擇權，以及個股期貨、選擇權的交易策略，亦對近期市場顯著波動商品進行重點分析，包含黃金期貨、選擇權及夜盤商品的策略分享。

此外，講師特別加強講授如風險控管、高端資產客戶理財及反詐騙案例，交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師的實務經驗，掌握全球各市場關鍵資訊及脈動，特別是在川普即將推行對等關稅，全球市場面臨動盪的敏感時機之際，利用期貨、選擇權商品及夜盤機制參與行情。

期交所指出，今年第2季課程規劃在4月的8、9及10日，5月的6、7及8日，以及6月的3、4及5日，相關的周二至周四下午3時至5時，舉辦「期貨及選擇權實用入門」及「期貨及選擇權策略及應用（上）（下）」，兩項主題共三天每天兩小時的課程，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。

期交所 期貨交易 選擇權

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