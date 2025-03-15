矽力、永道 權證押偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

矽力*-KY（6415）、永道-KY（6863）積極推動業務成長，股價處於盤整階段，法人表示，如成交量擴增可挑偏價外認購權證短線操作。

矽力-KY推出MCU提供整體解決方案，已進入第四代產品，今年底及2026年底以提升至營收比重10%及30%為目標，對毛利率有5個百分點的提升空間，有助於執行維持高毛利率、擴大市占率策略。今年車用營收貢獻度將以持續提升至15%為目標。

矽力2024年營收184億元，年增20%；毛利率提升11.2個百分點為53.8%；營業利益率提升15.5個百分點為12.3%，已由虧轉盈。稅後純益22.86億元，年增207%，每股盈餘（EPS）5.94元。毛利率已達公司短期目標，今年以擴大營業額及提升營業利益率為重點。

短期業績成長動能仍將來自中國大陸內需，包括消費性與車用。因歐美日新地區銷售渠道啟動，去年單季營業費用增至19億元，預估今年將持續擴大營業利益率。

永道-KY為RFID模組暨系統廠，主要客戶以成衣、零售業為主，目前已切入物流、食品等領域。去年EPS11.36元，預計配發現金股利5.5 元。今年下半年新產能將如期開出，物流及食品業務是未來決勝關鍵。今年估計產業成長率約20~25%，永道今年前二月成長率30%，全年有機會優於產業平均。

RFID標籤長線成長態勢明確，永道持續擴增產線迎接商機，目前最大的產能擴充計畫位於越南，2024年進行第一期建置，預計今年第2季完成廠房建置，下半年開始進行設備進駐即逐步量產。目前揚州廠產能約一年40~45億枚，台灣廠產能一年18~20億枚，越南廠一期全數完成後，總產能將有望挑戰100億枚。

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