鴻海、川湖 權證四檔威風

AI龍頭輝達雖近期股價震盪，但市場仍看好未來需求，鴻海（2317）、川湖（2059）等供應鏈業績表現亮眼，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期超過四個月的認購權證，參與相關個股走勢。

鴻海2月營收5,513.8億元，月增2.3%、年增56.4%，創歷年同期新高，優於市場預期；以產品別來看，營收呈現月成長的為消費智能產品與電腦終端產品，主因為1月因春節工作天數較少基期低，加上今年蘋果在春季發表會上發布iPhone 16e跟Macbook air及iPad air等新品，帶動出貨量成長；雲端網路產品跟元件、其他產品呈現月減則是因為通用型伺服器拉貨動能暫告一段落，以及AI伺服器將於3月正式放量的關係。

展望第1季，公司預期營收將會年對年強勁成長，因此，市場將全季營收從原先的年增14.7%上修至年增25%，每股純益（EPS）則是從原預估的2.6元上調至2.8元。全年營收從原先的8.3兆上調至8.4兆元，EPS從14.2元上調至14.5元。

川湖方面，由於GB200組裝良率已於農曆年後逐步提升，加上AWS Tranium2上半年拉貨動能強勁，因此，市場推估第1季營收為35.2億元，季增13.8%、年增81.9%，EPS上看19.7元。

同時，川湖隨Blackwell系列拉貨順暢後，營收規模將持續擴大，市場推估川湖在Blackwell AI伺服器的導軌供貨量高達近九成，伺服器滑軌稼動率將從去年第4季的85~90%提升至今年下半年的100%，即營收貢獻將由每月約11.7億元逐步提升至14億元，推升伺服器導軌今年營收貢獻將年增逾六成至128~130億元。法人預估川湖今年營收為152.8億元，年增50.9%，EPS為84.9元。