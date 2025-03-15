全民權證／富世達 選逾150天
富世達（6805）打入AI伺服器供應鏈，旗下水冷快接頭已獲得輝達認證，推升營運再創顛峰可期。
法人指出，富世達今年營運重點業務以折疊手機及伺服器業務為主，預計1月為年度營收谷底，伺服器業務後續有望高成長，其中，折疊手機業務主要客戶仍是華為，目前在三折機種仍將維持獨家供應商地位，未來有機會增其他新客戶，市場對其長線營運保持樂觀；伺服器業務打入GB200、GB300的快接頭相關品項，未來以取得30%市占率為目標，另高U數滑軌有成長空間。
權證發行商建議，看好富世達後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上認購權證，透過靈活操作參與行情。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言