全民權證／富世達 選逾150天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

富世達（6805）打入AI伺服器供應鏈，旗下水冷快接頭已獲得輝達認證，推升營運再創顛峰可期。

法人指出，富世達今年營運重點業務以折疊手機及伺服器業務為主，預計1月為年度營收谷底，伺服器業務後續有望高成長，其中，折疊手機業務主要客戶仍是華為，目前在三折機種仍將維持獨家供應商地位，未來有機會增其他新客戶，市場對其長線營運保持樂觀；伺服器業務打入GB200、GB300的快接頭相關品項，未來以取得30%市占率為目標，另高U數滑軌有成長空間。

權證發行商建議，看好富世達後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上認購權證，透過靈活操作參與行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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