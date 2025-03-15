全民權證／東陽 挑價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理

東陽（1319）今年AM業績逐月走升，市場上修第1季營收至70.4億元，季增1.7%、年增14%，受惠高毛利率AM比重提升，上修毛利率至34.6%，預估今年稅後純益12.8億元，季增1.7%、年增8.8%，每股純益（EPS）2.1元。

隨北美二手車齡緩增，以及北美保險公司擴大採用AM件賠付，均有利AM滲透率逐年走升，預估AM每年將穩定成長5~8%；OEM業務有望從2024年的25%升至30%。市場預估東陽今年營收270.9億元，年增5.9%，因CAPA認證件數增加，有助高毛利率的AM再提升，預估毛利率年增至33.8%，稅後淨利44.7億元，年增2.8%，EPS 7.5元。

看好東陽後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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