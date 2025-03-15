全民權證／系統電 二檔放閃
系統電（5309）去年第4季營收7.6億元，季增10%，年減13.1%，每股純益（EPS）0.18元。2024年稅後純益1.2億元，年減54.6%，EPS為0.61元。
展望2025年，整個電動車市場面臨逆風，系統電預期在TPMS業務呈現持平，至於IPC事業因去年基期較低，且公司新產品自主移動機器人（AMR）將放量，加上邊緣運算AI BOX已獲訂單，營運可望倍增。儲能方面，因去年第4季BBU甫驗證通過開始出貨，預期在2025年完整貢獻四個季度，持續有新產品在驗證，有機會爭取其他大客戶訂單，預期儲能業務營運也將倍增。
權證發行商建議，若看好系統電後市股價表現，可挑選價內外15%以內、有效天期180天以上的商品介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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