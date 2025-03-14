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期交所免費期貨及選擇權課程熱烈開講 即日起開始報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所2025年第2季課程規劃於4月8、9及10日；5月6、7及8日；6月3、4及5日周二至周四下午3時至5時舉辦期貨及選擇權實用入門及期貨及選擇權策略及應用(上) (下)兩項主題共三天每天兩小時課程，課程全程免費，實體及線上同步開課，採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。

今(2025)年受關稅及地緣政治等不確定性因素影響下，全球從原物料市場包含能源、金屬及農產品等大宗物資，到匯率、證券市場等金融市場都出現顯著波動。值此高度不確定之際，正是交易人利用期貨及選擇權特性來避險、增益及價格發現的好時機。

目前期貨市場商品涵蓋國內外股價指數、商品及匯率等資產類別，而夜盤交易時間一律交易至隔日凌晨5時，提供幾近全天候交易時間，可完整涵蓋歐美等國際主要期貨市場交易時段，方便交易人掌握交易機會，有利於風險控管及部位調整。

臺灣期貨交易所每月邀請期貨業界極具實務經驗的專業人士授課，帶領交易人由淺入深了解期貨交易，2025年第2季課程重點分享除大眾持續關注的熱門期貨商品如臺指期貨/選擇權及個股期貨/選擇權的交易策略，亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨/選擇權及夜盤商品的策略分享；此外，講師特別加強講授如風險控管、高端資產客戶理財及反詐騙案例，交易人可藉由該課程吸取不同期貨業界講師的實務經驗，掌握全球各市場關鍵資訊及脈動，並利用期貨/選擇權商品及夜盤機制參與行情。

匯率 臺灣期貨交易所 選擇權

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