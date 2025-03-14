櫃買中心盛大舉辦 各類商品發行及交易競賽聯合頒獎典禮

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動上櫃ETF、ETN、權證、股票造市等業務，2024年舉辦多項競賽獎勵活動，並於2025年3月13日盛大舉辦聯合頒獎典禮，由櫃買中心總經理陳麗卿親自主持。

陳麗卿表示，2024年債券ETF市場規模達近3兆元，總成交金額3兆2,224億元，累計交易人次更一舉突破245萬人，較2023年增加112萬人，成長近85%。因此，櫃買中心特別頒獎給擔任流動量提供者的證券商及積極推廣的證券經紀商，表揚其對上櫃ETF及ETN市場的貢獻。

上櫃權證2024年發行檔數達到16,903檔，續創歷史新高，而權證交易的日均值也達到7.83億元，相較於2023年成長8.9%，櫃買中心頒獎給上櫃權證買賣金額、周轉率及業績成長表現優異的權證發行人與推廣上櫃權證績優的證券經紀商，公開表揚證券商對上櫃權證商品的支持與貢獻。此外，櫃買中心也頒獎予中國信託投信公司，表彰該公司對上櫃股票ETF市場的發行貢獻。

為提升體質健全、獲利良好但流動性偏低的上櫃股票的交易動能，櫃買中心推出上櫃股票造市者制度，制度實施至今已逾三年，由於各證券商踴躍參與，2024年造市者所選取的優質造市標的數持續增加，且報價義務達成檔數將近100%，對提高造市標的流動性及投資人成交機會有一定幫助，故櫃買中心特別頒獎給2024年參與上櫃股票造市業務表現優異的證券商，期許造市者在新的一年也能積極造市，持續提升這些優質股票的成交量。

櫃買中心表示，感謝各證券商、投信業者的支持，為持續推動櫃買各類商品的發展，今年也已陸續推出各項商品的發行及交易競賽獎勵活動，期望今年能繼續與各業者共同努力，進一步擴大櫃買市場各項商品的發展，以實際行動響應金融監督管理委員會打造我國成為亞洲資產管理中心的政策。