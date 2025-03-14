期貨商論壇／原油期 後市有壓

隨著美俄關係回溫，俄羅斯能源出口管制可望放鬆，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）宣布現行每日220萬桶自願減產措施，4月起逐步退場。法人表示，美國能源資訊署（EIA）月報預期今年OPEC以外的產油增長，在原油庫存持續增加及川普關稅政策引發貿易戰而導致經濟成長與原油需求減緩的憂慮之下，輕原油價格仍將面臨壓力。

國泰期貨表示，美國2月消費者物價指數（CPI）年增2.8%低於市場預期與前值，聯準會關注的通膨指標核心CPI年增率亦創四年以來新低，市場預期通膨壓力減緩將使聯準會今年降息的機率上升。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，EIA發布《短期能源展望》月報表示，由於對伊朗制裁及撤銷委內瑞拉石油出口許可證，預計今年前述兩國原油產量將下降，同時預計全球第2季原油庫存將下降。

EIA於上周資料顯示美原油庫存較上周增加140萬桶，低於市場預期的增加200萬桶，汽油庫存較上周減少570萬桶，加上美國成品油供應量高於前周顯示需求回升，供需基本面因素改善激勵4月交割的輕原油期貨價格12日上漲2.2%以每桶67.68美元做收。（國泰期貨提供）