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期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者崔馨方整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

美國總統川普提出的鋼鋁關稅正式生效，加拿大、歐盟相繼發起反制，使投資市場再生波瀾。期貨法人表示，半導體30期貨在年線附近出現多空攻防，觀察上檔周線下穿年線、10日線下穿半年線，周線趨勢未反轉站上年線前，建議維持逢彈調節。

凱基期貨表示，投資人仍擔心川普反覆的貿易政策會推升通膨、降低經濟成長速度，形成停滯性通膨。儘管最新的通膨數據有所改善，但由於貿易政策的反覆導致通膨前景依然不明朗，不確定性仍然存在。投資人在沒有更明確可預測性的情況下，容易偏向保守的投資決定，不可預測性加劇市場波動，仍須留意消息面影響市場情緒。

本周傳台積電（2330）與輝達、博通和超微商討成立合資企業，台積電負責營運英特爾晶圓廠，儘管傳聞未被證實，但已在股市出現新效應。

經濟數據上，2月消費者物價指數（CPI）月增0.2%、年增2.8%；扣除波動較大的食品和能源的核心消費者物價指數月增0.2%；年增3.1%。四項通膨數據均低於預期，增強投資人對聯準會（Fed）在未來幾個月降息的期待，一旦勞動市場出現疲軟跡象，Fed將較有餘裕放鬆政策。（凱基期貨提供）

期貨交易 消費者物價指數

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