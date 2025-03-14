台指期 市場信心不足

股期雙市昨（13）日指數齊步走弱，現貨指數下跌316點，收21,961點；台指期跌314點至21,920點，逆價差收斂至41.68點。期貨分析師表示，台股上檔壓力仍大，且相關消息台積電（2330）也未證實，須留意台積電年線是否有守，另外也需注意川普相關動態，目前仍需保守操作為宜。

台指期昨日回補12日的空方缺口後，賣壓不斷湧現。法人表示，市場信心明顯不足，再度回落到所有均線之下，後續能否止跌關鍵在於地緣政治風險和美國的關稅政策能否有利多消息，消息面持續影響市場走勢。

由技術面觀察，元富期貨表示，台指期昨日呈現開高走低格局，漲勢未能延續，賣壓出籠摜破22,000點關卡，高低震盪超過500點，終場以長黑K棒作收。目前指數面對到上方多條下彎均線反壓，不容易一次突破，因此需要時間來消化賣壓。

台指期淨部位方面，外資淨空單減少1,677口，未平倉淨空單降至41,732口；十大特定法人減碼2,618口空單至5,368口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在21,000 點。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為21,000餘口，買權OI增量積極布局，目前選擇權空方略為表態。

另外，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月選略為保守，整體籌碼面需謹慎觀察。技術面昨日台股出現黑K包覆線，目前台指期將測試年線位置，短線的反彈建議謹慎操作。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put／call ratio值由0.92下降至0.83。VIX指數上升0.65至23.09。外資台指期買權淨金額-0.09億元 ; 賣權淨金額3.46億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。